حج / الدكتور رضوان السيد يشيد بمستوى الرعاية التي توليها حكومة المملكة للحجيج في كل سنة



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

أشاد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت والحاصل على جائزة الملك فيصل في الدراسات الإسلامية عام 1438 الدكتور رضوان السيد بمستوى الرعاية والاهتمام اللذين توليهما حكومة المملكة العربية

وأشار الدكتور السيد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية للعلاقات السعودية اللبنانية على المستوى الفكري والثقافي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين مزدهرة وذات زخم كبير.

كما تطرق لدور المملكة العربية السعودية في استقرار لبنان منذ ما قبل وبعد الاستقلال ، وإنهاء الحرب الأهلية عام 1990 وإعادة إعمار لبنان أربع مرات ورعايتها في الرخاء والشدة وإخراجها من حقبة المليشيات ومساعدتها في السياسة والمال والمعنويات وكل ما يؤمن الاستقرار والحياة الهانئة للبنان واللبنانيين.

// انتهى //

22:38ت م

0372



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأشاد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت والحاصل على جائزة الملك فيصل في الدراسات الإسلامية عام 1438 الدكتور رضوان السيد بمستوى الرعاية والاهتمام اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية للحجيج في كل سنة، مؤكداً سعادته الغامرة لشموله ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذه السنة.وأشار الدكتور السيد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية للعلاقات السعودية اللبنانية على المستوى الفكري والثقافي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين مزدهرة وذات زخم كبير.كما تطرق لدور المملكة العربية السعودية في استقرار لبنان منذ ما قبل وبعد الاستقلال ، وإنهاء الحرب الأهلية عام 1990 وإعادة إعمار لبنان أربع مرات ورعايتها في الرخاء والشدة وإخراجها من حقبة المليشيات ومساعدتها في السياسة والمال والمعنويات وكل ما يؤمن الاستقرار والحياة الهانئة للبنان واللبنانيين.// انتهى //22:38ت م0372

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