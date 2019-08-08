

منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

رفع مستشار اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية الدكتور محمد حنيف كوازي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على شمول عائلات ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامع النور في مدينة كرايست تشيرش ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام.

وأكد الدكتور محمد حنيف كوازي في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى الفرحة الغامرة لدى عائلات الضحايا والمصابين عند قدومهم لأداء فريضة الحج مما كان له الأثر البالغ في تخفيف المعاناة والمصاب عليهم ، معربين عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة ، سائلين الله أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا ويديم عليها الأمن والرخاء وسائر المسلمين.

// انتهى //

22:28ت م

0367



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسرفع مستشار اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية الدكتور محمد حنيف كوازي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على شمول عائلات ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامع النور في مدينة كرايست تشيرش ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام.وأكد الدكتور محمد حنيف كوازي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، أن المملكة العربية السعودية شاركت في مؤازرة المجتمع المسلم في نيوزيلاندا منذ اليوم الأول، كما قدمت الدعم المالي والمعنوي منذ عقود من الزمان، وقد كانت توسعة جامع النور بدعم من المملكة العربية السعودية آن ذاك.وأشار إلى الفرحة الغامرة لدى عائلات الضحايا والمصابين عند قدومهم لأداء فريضة الحج مما كان له الأثر البالغ في تخفيف المعاناة والمصاب عليهم ، معربين عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة ، سائلين الله أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا ويديم عليها الأمن والرخاء وسائر المسلمين.// انتهى //22:28ت م0367

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / مستشار اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية يشكر القيادة على استضافة الحجاج النيوزلنديين لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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