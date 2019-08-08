حج / "أخلاقيات الحج " .. محاضرة ضمن أنشطة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين



مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة باللجنة الشرعية والعلمية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مقر لجنة اليمن، محاضرة توعوية بعنوان "اخلاقيات الحج " ألقاها مستشار الدعوة ومدير إدارة المساجد بالقريات الشيخ صالح الشراري وذلك بمقر ضيوف البرنامج بمكة المكرمة.

وتناولت المحاضرة أخلاقيات الحج، وأنه يجب على الحاج أن يلتزم بها ليتمم بها حجه وهي مجاهدة النفس حباً لله وحده ومخالفة الهوى، وضبط النفس والصبر على المشقة والأذى وشكر الله على نعمة تيسر الحج وتمكنه منه والبر والإحسان والرضا والصدق والإخلاص في النية والعمل.

كما تطرق المحاضر إلى أن من أخلاق الحاج: الصبر لأن الحج من أكثر العبادات التي تحتاج إلى صبر، لما فيه من الزحام واختلاف طبائع البشر وعاداتهم، كما يحتاج الحاج إلى الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على مفارقة الأوطان والأهل والأحباب.

مما يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤخراً بعنوان "الحج منهج قويم"، وتنفذها الوزارة خلال حج هذا العام 1440 هـ .

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22:26ت م

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