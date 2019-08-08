

منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً .

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة .

// انتهى //

22:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / الإحصاء : إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا حتى مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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