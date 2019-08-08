حج / أستاذ جامعي في جزر السيشيل : برنامج خادم الحرمين الشريفين نسخة مصغرة من العالم الإسلامي بكل تفرعاته وتشعباته



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

عد محمد مامادو لمين كونتي الأستاذ الجامعي في جزر السيشيل برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة نسخة مصغرة من العالم الإسلامي بكل تفرعاته وتشعباته.

وعبر الأستاذ الجامعي للغة الفرنسية بجزر السيشيل التي تقع غرب أفريقيا بعيدا في قلب المحيط الهندي عن امتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على الهدية الغالية التي قدمها له باستضافته هو ومجموعة من إخوانه المسلمين من السيشيل ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لموسم حج 1440هـ.

وقال محمد مامادو لمين كونتي وقد اغرورقت عيناه بالدموع وتحشرجت الكلمات في صدره ، عندما أتذكر اللحظة التي رأيت فيها لأول مرة الكعبة المشرفة بطلعتها البهية وبجلالها

ومهابتها التي لا توصف، وأتذكر أنه قبل أسبوعين فقط من مجيئي للمملكة لم يكن يخطر ببالي أبدًا أنني سأتشرف بأداء فريضة الحج في ضيافة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مبينًا أن سعادته غامرة عندما تلقى الدعوة من سلطات بلاده بالسفر للأراضي المقدسة للحج والعمرة، ولم تمر عدة أيام حتى كان في طريقه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء النسك ثم ما فتئ حتى وجد نفسه أمام الكعبة المشرفة.

ودعا الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه جزاء لكل ما تقدمه من خدمات وأعمال جليلة لجميع المسلمين في كل مكان من العالم ، عادًا خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة منة من الله للمسلمين في مختلف أصقاع الأرض.

وعبر ضيف المملكة عن سعادته الكبيرة بهذه الفرصة المميزة التي سمحت له بزيارة مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والاطلاع على مهد الإسلام وعلى النهضة الكبيرة التي تشهدها بلاد الحرمين والتعرف على العديد من المسلمين من المملكة ومن مختلف بلاد العالم الإسلامي وغير الإسلامي للتواصل معهم والتعرف على أوضاعهم وتبادل وجهات النظر لمصلحة الجميع ، مفيدًا أن المشاركة في برنامج ضيافة خادم الحرمين الشريفين فرصة جيدة للاحتكاك برجالات المملكة وعلمائها الذين يتوافدون على مقر الضيافة لمحاورة الضيوف ومدهم بكل المعلومات الشرعية والفقهية التي يحتاجونها والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم الدينية والدنيوية.

وذكر الضيف السيشيلي أنه تفاجأ بهذا الواقع العجيب الذي جمعه مع إخوانه المسلمين في بقاع الأرض ، حيث لم يكن يتوقع أبدا أن يجد مسلمين من البرازيل مثلا أو من فيتنام أو من ناميبيا يسلمون عليه ويحتضنونه بكل حب وأريحية.

وأشاد الضيف بالقيم الإسلامية التي تدعو لها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من معاني الوسطية والسماحة الإسلامية والتعايش السلمي مع كل الطوائف وهي القيم

الحقيقية التي يدعو لها الدين الحنيف والتي لا تحتاج لا للعنف ولا للسيف ولا للتطرف والغلو لتغزو كل قلوب العالم بلغة المحبة والتسامح والكلمة الطيبة فالإسلام هو دين الشعوب لأنه أقرب لقلوبهم من كل ما سواه.

// انتهى //

22:20ت م

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