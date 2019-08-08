السعودية | الأرصاد تعلن بدء استقبال المشاركة في المسابقة الإعلامية لأفضل عمل عن البيئة أو الأرصاد في موسم الحج

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن بدء استقبال المشاركة في المسابقة الإعلامية لأفضل عمل عن البيئة أو الأرصاد في موسم الحج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:16 مساءً, 8 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن بدء استقبال المشاركات من الإعلاميين في مسابقة أفضل عمل إعلامي عن البيئة أو الأرصاد في موسم حج هذا العام 1440 هـ، التي تستهدف مختلف وسائل الإعلام في المملكة لتوعية المجتمع بأهمية البيئة والأرصاد.

وتهدف المسابقة الإعلامية التي أطلقها معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، خلال المؤتمر الصحفي السنوي للإعلان عن توقعات حالة الطقس في الحج، إلى رفع مستوى القضايا البيئية والأرصادية في المجتمع، وتنمية مهارات الإعلاميين في تغطية القضايا الأرصادية والبيئية وكذلك تحفيز الإعلام في نشر التوعية البيئية وتشجيعهم على اقتراح الأفكار والقضايا المتعلقة بها.

وتشمل المسابقة، جميع التخصصات الإعلامية من تحقيقات، وأخبار ، وتغطيات صحفية، وتقارير مصورة، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التى تعبر عن البيئة أو الأرصاد في الحج، ولا تشترط الهيئة أن يكون محتوى المادة المقدمة من المشتركين عن الهيئة، ولكن يشترط أن تكون المادة الإعلامية منشورة في وسيلة إعلامية سواء ورقية أو إلكترونية أو مرئية، كما أشارت إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو نهاية شهر ذو الحجة 1440 هـ.

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