8000 حاج يغادرون مطار الملك فهد الدولي بالدمام

غادر المنطقة الشرقية أكثر من 8000 ألف حاج من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إذ بلغ عدد الرحلات التي أقلعت من المطار حتى الخميس 19 رحلة من أصل 22 رحلة، وستستكمل آخر الرحلات القادمة فجر الجمعة.

وأطلقت إدارة المطار مبادرة "مشاعر" لتفويج الحجيج لشركة مطارات الدمام، وخصصت المبادرة بوابات خاصة لرحلات الحجاج، بما في ذلك إجراءات التفتيش الخاصة بالسفر.

وساهم متطوعون ومتطوعات في المبادرة التي وصفها حجاج بيت الله الحرام بـ"المهمة والرائعة"، مقدمين شكرهم إلى الحكومة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، على المتابعة الحثيثة والجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في سبيل جعل الحج مريحا للحجاج.

كما قدموا الشكر إلى أمير المنطقة الشرقية ونائبه وإدارة شركة مطارات الدمام.

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ونفذت إدارة المطار خطة شملت 4 مراحل للتفويج بدءا باستقبال الحجاج، وشحن أمتعة الحجاج، وتخصيص منطقة انتظار، وتفويج الحجيج والصعود إلى الطائرة.

وتم توزيع كتيبات توعية دينية على الحجاج، وحقيبة خاصة ومفيدة احتوت على مستلزمات الحجاج، وتوزيعات صحية للحجاج.

وشملت خطة التشغيل تجهيز منطقة استقبال الحجاج بطابق صعود الطائرة، وتجهيز منصة لإدارة المطار للإشراف على الخدمات المقدمة لضمان استمرارية العملية التشغيلية بدون عوائق وتجهيز منصة للخدمات الطبية.

ذلك بالإضافة إلى تجهيز منصة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، وتجهيز منصات لاستقبال حملات الحج، وتقديم ضيافة للحجاج، وتقديم هداية من شركة مطارات الدمام.

وشاركت جهات أمنية في خطة المطار عبر توفير العدد الكافي والملائم من القوى العاملة لتشغيل أجهزة التفتيش في منصات استقبال الحجاج بطابق صعود الطائرة.

يشار إلى أن مطار الملك فهد يقيم حملات التفويج للحجيج للسنة الـ6.