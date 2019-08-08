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٧ إصابات ووفاة بحادث مروري برجال ألمع
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع
أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغًا مساء اليوم الخميس عن حادث تصادم في محافظة رجال ألمع الساعة ١٥:٢٨ مساء.
وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية حيث وُجد في الحادث ٧ إصابات مختلفة ووفاة واحدة.
وأضاف الشهري أنه جرى نقل أربع إصابات لمستشفى محايل العام والحالات المتبقية نُقلت لمستشفى رجال ألمع، وهلال عسير يتقدم لذوي المتوفي بأحرّ التعازي متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.
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