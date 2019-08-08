شكرا لقرائتكم فيديو.. مواطن يوزع القهوة والماء على ضيوف الرحمن منذ 8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-08 فيديو.. مواطن يوزع القهوة والماء على ضيوف الرحمن منذ 8 سنوات متابعات الخليج 365 - الرياض نشر حساب التواصل الحكومي مقطع فيديو لمواطن يُدعى عبدالواحد دأب على توزيع الماء والقهوة على ضيوف الرحمن. Advertisements وقال عبدالواحد، إنه دأب على هذا العمل منذ ثماني سنوات، ومازال يواصل هذا العمل مقابل الأجر والثواب من الله.









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