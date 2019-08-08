الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّهت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، رسالة مهمة لضيوف الرحمن، مؤكدة على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس وخاصة بعد الظهر.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: “أخي الحاج: تجنّب التعرض لأشعة الشمس وخاصة بعد الظهر، لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية”.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التعاون مع جميع القطاعات والمسؤولين والمنظمين لأعمال الحج، وأنه مطلب شرعي ونظامي يعزز أداءك للفريضة في يسر وسهولة.