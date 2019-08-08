هل تذكرون السجين البرازيلي المتنكر بزي ابنته؟.. لقد انتحر!

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

عُثر على السجين البرازيلي كلافينو دا سيلفا الذي حاول الهروب متنكرًا بزي ابنته ميتًا داخل زنزانة شديدة الحراسة نُقل إليها.

ولم تذكر السلطات البرازيلية تفاصيل انتحار السجين دا سيلفا، إلا أنها قالت إنه عُثر عليه راقدًا وبعد الكشف عليه تبيّن وفاته.

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ورجح الكشف الأولي على جثمان السجين البرازيلي إقدامه على الانتحار بعد فشله في الهروب.