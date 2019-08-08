- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هل تذكرون السجين البرازيلي المتنكر بزي ابنته؟.. لقد انتحر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل تذكرون السجين البرازيلي المتنكر بزي ابنته؟.. لقد انتحر!
متابعات الخليج 365 - متابعة
عُثر على السجين البرازيلي كلافينو دا سيلفا الذي حاول الهروب متنكرًا بزي ابنته ميتًا داخل زنزانة شديدة الحراسة نُقل إليها.
ولم تذكر السلطات البرازيلية تفاصيل انتحار السجين دا سيلفا، إلا أنها قالت إنه عُثر عليه راقدًا وبعد الكشف عليه تبيّن وفاته.
ورجح الكشف الأولي على جثمان السجين البرازيلي إقدامه على الانتحار بعد فشله في الهروب.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون السجين البرازيلي المتنكر بزي ابنته؟.. لقد انتحر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.