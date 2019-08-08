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الان تتابع الإحصاء: 143,670 حاجًا من داخل المملكة قدموا إلى مكة حتى الآن والان مع التفاصيل
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد الحجاج من (داخل المملكة) القادمين إلى مدينة مكة المكرمة بلغ (143,670) حاجًا حتى الساعة 9:00 مساء يوم الخميس 7 ذي الحجة 1440 ه.
وقالت في بيان صحفي: “العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة حيث تٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة”.
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