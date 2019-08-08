شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم يصرع ويُصيب 8 في رجال ألمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء اليوم (الخميس)، يفيد بوقوع حادث تصادم في محافظة رجال ألمع. أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء اليوم (الخميس)، يفيد بوقوع حادث تصادم في محافظة رجال ألمع. وأضاف: «تم توجيه 4 فرق إسعافية إلى الموقع، حيث اتضح وجود 7 إصابات مختلفة وحالة وفاة واحدة». وأشار إلى أنه جرى نقل 4 إصابات إلى مستشفى محايل العام، فيما نُقلت الحالات المتبقية إلى مستشفى رجال ألمع.



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