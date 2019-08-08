13 نظاماً الكترونياً لرفع مستوى الخدمات بمؤسسة أفريقيا غير العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- مكة المكرمة

نفذت مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية 13 نظاماً الكترونياً لتحسين ومتابعة خدماتها ضمن مساعيها لتحقيق التحول الرقمي في برامج أعمالها وإجراءاتها.

ودفعت منظومة التحول الرقمي التي يقودها مركز المعلومات والحاسب الآلي إلى أتمتة اجراءات عقود التغذية وإسنادها وإدارة المخزون وتطوير منظومة رسائل البريد الالكتروني، ورقمنة عمليات إدارات المساهمين والمالية والاتصالات الإدارية والمستودعات.

ويهدف برنامج عمل المنظومة بحسب عضو مجلس الإدارة المشرف على مركز المعلومات بالمؤسسة المهندس بندر خياط، إلى الحفاظ على الأصول الثابتة الرقمية بالمؤسسة واستمرار العملية التشغيلية بأكفأ الطرق والمواصفات العالمية، مع تطوير منظومتها وتجهيز بنيتها التحتية والرقمية بأحدث أجهزة خوادم البيانات التي تكفل خدمة سيرفرات المؤسسة، كما وتوفر لها أفضل أنظمة النسخ الاحتياطي، مع تأمين خوادم البيانات بنظام حماية من الحرائق – لاقدر الله – عبر حساسات آلية متطورة.

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وأوضح خياط، أن المركز أطلق نظاما تقنيا لإجراءات تفويج الحجاج لمساكنهم وإيصالهم إلى مقارهم بكل يسر وسهولة، ونظاما لتسهيل إجراءات وقوعات الحجاج وتفويجهم للمشاعر، مضيفا أن نظام التفويج للمساكن يؤدي إلى حوسبة بيانات الحجاج وتصنيفهم وفق جنسياتهم وتوزيعهم على أماكن سكنهم في مكة المكرمة حسب نظام الخرائط، كما يتابع كل الوقوعات آنياً ويضمن متابعة التفويج بتقارير منتظمة.

وبيّن المهندس خياط، أن المركز نفّذ نظاما لتطوير خبرات المساهمين وتقديم الدورات اللازمة لهم، بهدف استثمار التقنية في تنظيم أعمالهم واحتساب النقاط لهم بشكل آلي ودقيق، كما اعتنى باستكمال التحول إلى المعاملات الالكترونية وتطويرها والأرشفة الالكترونية لكافة الموارد عبر تطبيق نظام إداري للاتصالات الإدارية بالمؤسسة مع قاعدة بيانات عن مواردها البشرية والمادية، علاوة على تطبيق نظام بريد الكتروني مطابق لأحدث مواصفات أمن المعلومات وأعلى أساليب الحماية الرقمية لتأمين المنظومة.

وذكر أن الأنظمة التقنية بمركز المعلومات والحاسب اﻵلي بالمؤسسة ساهمت في تحويل كافة الاجراءات المؤسسية من ورقية إلى الكترونية، كما عمدت إلى تغيير أساليب الأعمال عبر النماذج الالكترونية بما يوفر الوقت والجهد وينعكس على المستفيدين من خدمات المؤسسة والعاملين فيها، ورفع نسبة الإنجاز لكافة الإدارات، وتوفير مقاييس ومؤشرات أداء عن أعمالها وإصدار تقارير دورية عنها.

وأكد خياط، أن المؤسسة ماضية في تنفيذ برامجها التحديثية لمنظومة عملها بما يتماشى مع المبادرات والبرامج التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ويتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، ويحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة - وفقها الله -، موظفة قدراتها وخبراتها وكوادرها البشرية والتقنية في صناعة التحول الرقمي المنشود.