السعودية تطلق أغلى بطولات العالم في الفروسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تستعد السعودية لتنظيم بطولة عالمية للفروسية باسم «كأس السعودية» فبراير المقبل، تعد الأغلى عالميا بقيمة جوائز يصل مجموعها إلى 20 مليون دولار أمريكي، تقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر الفيصل خلال حضوره حفل السباق المقام في سارتوجا بأمريكا أمس. كأس السعودية 29 فبراير 2020

1800 متر مسافة السباق على مسار رملي

14 جوادا الحد الأقصى للمتسابقين على المضمار

10 ملايين دولار للأول

10 ملايين دولار للفائزين من 2 إلى 10



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