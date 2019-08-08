أمن الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تشارك وزارة الدفاع ممثلة بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية الملكية السعودية في حج هذا العام بقوة واجب لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، وتأمين عدد من بوابات الحرم المكي والساحات المقابلة لها، وتأمين أجزاء من المشاعر المقدسة، لتسهيل حركة الحجاج وتوجيه الحشود حسب الخطة المتبعة لحج هذا العام.



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