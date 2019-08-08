مركبات متنقلة للجوازات لتبصيم المجهولين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة تسير المديرية العامة للجوازات مركبات متنقلة خلال موسم الحج الحالي بين مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتبصيم مجهولي الهوية المنومين بالمستشفيات. وأوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي أن المركبات تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى تسيير فرق ميدانية متنقلة بين المستشفيات والمشاعر المقدسة تضم مناوبة ثلاث مركبات على مدار الساعة للمواطنين والمقيمين، وخصص جزء منها لتبصيم مجهولي الهوية، إضافة إلى تسيير عربة «أبشر» للخدمات المتنقلة.



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