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استنفرت بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي التابعة لأمانة جازان، ممثلة في إدارة الكوارث والطوارئ، وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي؛ جهودها وإلى ساعات متأخرة؛ لمعالجة ونزح مياه الأمطار من داخل المنازل وأماكن تجمعات المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك بجهود كبيرة وعمل كبير وفي مواقع متفرقة.
ووقف رئيس البلدية المهندس "المباركي" والمختصون في البلدية، على المواقع والأحياء المتضرّرة للإشراف على الأعمال في نزح المياه المتجمّعة ومعالجة وردم الانهيارات الجانبية للطرق جراء الأمطار والسيول، ووجه المختصين في البلدية وفرق الكوارث والطوارئ بتكثيف الجهود لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول والأضرار الناتجة عنها.
وأكّد رئيس البلدية المهندس "مباركي"، أن البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة؛ لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية ومتابعة جريان السيول في الأودية ومساندة الإدارات ذات العلاقة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 09:58 PM
"مباركي": البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية"الطوال" بالحد الجنوبي تستنفر كافة جهودها لمواجهة الأمطار والسيول
استنفرت بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي التابعة لأمانة جازان، ممثلة في إدارة الكوارث والطوارئ، وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي؛ جهودها وإلى ساعات متأخرة؛ لمعالجة ونزح مياه الأمطار من داخل المنازل وأماكن تجمعات المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك بجهود كبيرة وعمل كبير وفي مواقع متفرقة.
ووقف رئيس البلدية المهندس "المباركي" والمختصون في البلدية، على المواقع والأحياء المتضرّرة للإشراف على الأعمال في نزح المياه المتجمّعة ومعالجة وردم الانهيارات الجانبية للطرق جراء الأمطار والسيول، ووجه المختصين في البلدية وفرق الكوارث والطوارئ بتكثيف الجهود لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول والأضرار الناتجة عنها.
وأكّد رئيس البلدية المهندس "مباركي"، أن البلدية في أتمّ جاهزيتها وعلى مدار الساعة؛ لمباشرة أعمالها لمواجهة الحالات المطرية ومتابعة جريان السيول في الأودية ومساندة الإدارات ذات العلاقة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك.
، "الطوال" بالحد الجنوبي تستنفر كافة جهودها لمواجهة الأمطار والسيول ،
المصدر : الخليج 365
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