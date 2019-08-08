، "آل الشيخ" يتحدّث عن خدمات "الإسلامية" للحجاج وبرنامج ضيوف خادم الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مؤتمر صحفي يعقده غدًا الجمعة بمقرّ الوزارة بمشعر منى

يعقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة؛ الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440هـ؛ مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الوزارة بجوار مسجد الخيف بمشعر منى، يتحدّث فيه عن برامج وأعمال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، كما يتطرّق المؤتمر لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة وكل ما يتّصل به.

ودعت الوزارة ممثّلي مختلف القنوات المحلية والدولية، وكذلك الصحف الورقية والإلكترونية، إلى حضور المؤتمر وتغطية فعالياته، كما دعت الراغبين للحضور التواصل عبر هاتف رئيس قسم الإعلام بالوزارة عبدالله العنزي/ 0541212128

يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الوزير ”آل الشيخ” المشرف العام على البرنامج؛ على اطلاع مختلف وسائل الإعلام على الجهود التي تقدمها المملكة من خلال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، إلى جانب الجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في برنامج الاستضافة للحج، الذي يشهد هذا العام عامًا استثنائيًّا في عدد الضيوف الذين تجاوز عددهم الـ6500 حاج وحاجة من مختلف دول العالم.