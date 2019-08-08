، "آل الشيخ" يتحدّث عن خدمات "الإسلامية" للحجاج وبرنامج ضيوف خادم الحرمين ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يعقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة؛ الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440هـ؛ مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الوزارة بجوار مسجد الخيف بمشعر منى، يتحدّث فيه عن برامج وأعمال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، كما يتطرّق المؤتمر لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة وكل ما يتّصل به.
ودعت الوزارة ممثّلي مختلف القنوات المحلية والدولية، وكذلك الصحف الورقية والإلكترونية، إلى حضور المؤتمر وتغطية فعالياته، كما دعت الراغبين للحضور التواصل عبر هاتف رئيس قسم الإعلام بالوزارة عبدالله العنزي/ 0541212128
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الوزير ”آل الشيخ” المشرف العام على البرنامج؛ على اطلاع مختلف وسائل الإعلام على الجهود التي تقدمها المملكة من خلال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، إلى جانب الجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في برنامج الاستضافة للحج، الذي يشهد هذا العام عامًا استثنائيًّا في عدد الضيوف الذين تجاوز عددهم الـ6500 حاج وحاجة من مختلف دول العالم.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 09:58 PM
خلال مؤتمر صحفي يعقده غدًا الجمعة بمقرّ الوزارة بمشعر منى
يعقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة؛ الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440هـ؛ مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الوزارة بجوار مسجد الخيف بمشعر منى، يتحدّث فيه عن برامج وأعمال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، كما يتطرّق المؤتمر لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة وكل ما يتّصل به.
ودعت الوزارة ممثّلي مختلف القنوات المحلية والدولية، وكذلك الصحف الورقية والإلكترونية، إلى حضور المؤتمر وتغطية فعالياته، كما دعت الراغبين للحضور التواصل عبر هاتف رئيس قسم الإعلام بالوزارة عبدالله العنزي/ 0541212128
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الوزير ”آل الشيخ” المشرف العام على البرنامج؛ على اطلاع مختلف وسائل الإعلام على الجهود التي تقدمها المملكة من خلال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، إلى جانب الجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في برنامج الاستضافة للحج، الذي يشهد هذا العام عامًا استثنائيًّا في عدد الضيوف الذين تجاوز عددهم الـ6500 حاج وحاجة من مختلف دول العالم.
، "آل الشيخ" يتحدّث عن خدمات "الإسلامية" للحجاج وبرنامج ضيوف خادم الحرمين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل الشيخ" يتحدّث عن خدمات "الإسلامية" للحجاج وبرنامج ضيوف خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.