، "السيف" يحقق المركز الأول في رالي عسير الصحراوي لفئة T3 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تصدره جدول الترتيب لكافة جولات السباق الثلاث

حقَّق سائق الراليات السعودي لفئة T3 الكابتن صالح السيف؛ المركز الأول في بطولة رالي عسير الصحراوية، بعد تصدره جدول الترتيب لكافة جولات السباق الثلاث، على متن مركبة من نوع كانام X3، المجهزة بحسب مواصفات FIA.

وكان "السيف" قد حقق المركز الثاني في رالي حائل الدولي ٢٠١٩م لنفس الفئة، وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات.

وأعرب السيف عن سعادته بتحقيق الفوز ومواصلة السباق رغم ما تعرض له من متاعب وأعطال ميكانيكية، ويستعدّ للمشاركة في بطولة رالي القصيم ٢٠١٩م، والمزمع إقامتها في شهر أكتوبر من العام الحالي.