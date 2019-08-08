، "الربيعة" يكرّم مدراء مراكز صحيّة في "مِنى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لجهودهم فى خدمة الحجيج

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عصر هذا اليوم الخميس (7 ذي الحجة 1440هـ)، وبحضور مدير المراكز الصحيّة بـ"مشعر منى" الدكتور عبدالله الزهراني؛ كلًّا من: مدير (مركز صحي 21) "محمد مسلم الثقفي"، ومدير مركز (صحي3) "خالد محمد الزهراني"؛ تقديرًا لجهودهم الواضحة التي يبذلونها في خدمة الحجيج من خلال إدارتهم هذه المراكز بمشعر منى بكفاءة وإخلاص.

فيما عبّر "الثقفي" و"الزهراني" عن سعادتهما وفخرهما وزملائهما من منسوبي المركزين الصحيين في خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة، وهم اليوم يقطفون ثمار جهدهم، مقدمين جزيل العرفان والتقدير لزملائهم وفريق العمل الصحّي معهم، مؤكدين أن تكريم وزير الصحة هو تكريم لنا جميعاً.