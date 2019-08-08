، انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتوقف لشبكة الجوال في بلقرن ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "الخليج 365" رصدت انطفاء إشارات جراء الانقطاع

انقطع التيار الكهربائي، نهار اليوم، عن بعض الأحياء بمحافظة بلقرن، فيما انقطعت شبكات الاتصال تزامناً مع انقطاع الكهرباء المتكررة.

وبدورها رصدت "الخليج 365" بعدستها انطفاء إشارات المرور من جراء انقطاع التيار الكهربائي بالبظاظة، فيما أبدى مواطنون انزعاجهم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي.