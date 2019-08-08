، تعرف على قصة رحلة "الإسكندرية- القاهرة" مع الحاجة "نادرة".. وكيف ساعدتها "الصحة السعودية" ،

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الحاجة المصرية "نادرة حسين"، والتي تبلغ من العمر ٨٠ عاماً، كانت تستعد لمناسبتين سعيدتين، الأولى تأدية مناسك الحج، ومن ثم زواج حفيدتها الشهر القادم.
جهزّت نفسها لرحلة الحج، جمعت أدويتها لمعاناتها من ضعف في عضلة القلب منذ سنوات، وحزمت حقائبها مع ابنتها.
تقول الحاجة: " تعرضت للإجهاد والتعب في رحلة السيارة من الإسكندرية إلى القاهرة نظراً لطول المسافة وضيق المركبة، توقعت في البداية أنها بسبب تقدمي في السن، بعد وصولي للمملكة لاحظت تزايد الإجهاد وعدم استطاعتي الحركة كثيراً، وهنا بدأت مخاوفي من الأزمة القلبية".
وتضيف: "بدأت أفكر في المناسبتين السعيدتين هل ستتحققان؟ وأدعو الله أن يكتب لي السلامة، ومع تأزم حالتي، تم نقلي لأحد مستشفيات الصحة في مكة المكرمة ومن ثم تم التنسيق ونقلي بشكل سريع لمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، خضعت للكشوفات والفحوصات وقدمت لي كل الخدمات العلاجية وبدأت حالتي في التحسن ولله الحمد".
وأوضحت أن الأمل عاد لها بفضل الله بعد أن زف لها الأطباء خبر تحسّن حالتها، وإمكانية نقلها عبر القافلة الطبية لإكمال الحج في حال عدم خروجها من المستشفى.
الحاجة قدمت شكرها لـ"الصحة" على خدماتها الكبيرة واهتمامها بضيوف الرحمن والرعاية الطبية الفائقة التي تقدمها لهم.
يشار إلى أن الحاجة كانت تعاني من ذبحة صدرية و أجريت لها عملية قسطرة قلبية ومسح ذري للقلب وقدمت لها الخدمات العلاجية التي تحتاجها ما أدى إلى تحسن حالتها بفضل الله تعالى.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 09:01 PM
جددت معاناتها القديمة من "أزمة القلب".. وبعد تلقيها العلاج تستعد لإكمال "الحج"
الحاجة المصرية "نادرة حسين"، والتي تبلغ من العمر ٨٠ عاماً، كانت تستعد لمناسبتين سعيدتين، الأولى تأدية مناسك الحج، ومن ثم زواج حفيدتها الشهر القادم.
جهزّت نفسها لرحلة الحج، جمعت أدويتها لمعاناتها من ضعف في عضلة القلب منذ سنوات، وحزمت حقائبها مع ابنتها.
تقول الحاجة: " تعرضت للإجهاد والتعب في رحلة السيارة من الإسكندرية إلى القاهرة نظراً لطول المسافة وضيق المركبة، توقعت في البداية أنها بسبب تقدمي في السن، بعد وصولي للمملكة لاحظت تزايد الإجهاد وعدم استطاعتي الحركة كثيراً، وهنا بدأت مخاوفي من الأزمة القلبية".
وتضيف: "بدأت أفكر في المناسبتين السعيدتين هل ستتحققان؟ وأدعو الله أن يكتب لي السلامة، ومع تأزم حالتي، تم نقلي لأحد مستشفيات الصحة في مكة المكرمة ومن ثم تم التنسيق ونقلي بشكل سريع لمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، خضعت للكشوفات والفحوصات وقدمت لي كل الخدمات العلاجية وبدأت حالتي في التحسن ولله الحمد".
وأوضحت أن الأمل عاد لها بفضل الله بعد أن زف لها الأطباء خبر تحسّن حالتها، وإمكانية نقلها عبر القافلة الطبية لإكمال الحج في حال عدم خروجها من المستشفى.
الحاجة قدمت شكرها لـ"الصحة" على خدماتها الكبيرة واهتمامها بضيوف الرحمن والرعاية الطبية الفائقة التي تقدمها لهم.
يشار إلى أن الحاجة كانت تعاني من ذبحة صدرية و أجريت لها عملية قسطرة قلبية ومسح ذري للقلب وقدمت لها الخدمات العلاجية التي تحتاجها ما أدى إلى تحسن حالتها بفضل الله تعالى.
، تعرف على قصة رحلة "الإسكندرية- القاهرة" مع الحاجة "نادرة".. وكيف ساعدتها "الصحة السعودية" ،
المصدر : الخليج 365
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