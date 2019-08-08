حج / الشيخ الفوزان يوصي الدعاة وطلبة العلم بالإخلاص والصبر والحكمة



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، اليوم, اللقاء المفتوح مع معالي عضو هيئة كبار العلماء, عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وذلك في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ بمكة المكرمة.

وافتتح معاليه اللقاء بحمد الله والثناء عليه، موجهاً كلمة إلى الدعاة حثهم فيها على الإخلاص لله عز وجل، مشيراً إلى أن هذه المهمة من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، مستشهدا بقول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

وأوصى الدكتور الفوزان الدعاة إلى الله بتعليم الناس وتفقيههم بأمور دينهم والتبيين لهم بأنهم رسلً إلى قومهم يبلغونهم رسالات ربهم, وأن هذا الموسم يأتيه المسلمون من كل مكان على اختلاف الوانهم ولغاتهم ولعل هذا هو السر في جمع الناس من جميع أقطار الأرض ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

وتحدث معاليه عن الدعوة إلى الله وأهميتها، وشروطها وصفات الداعية ، مبينًا أن من الشروط والصفات التي يجب أن يتصف بها الداعية إلى الله: الإخلاص ، والصبر ، والأناة ، وتحمل الأذى ، وقوة العزيمة، مستشهداً ببعض مما واجههة ــ عليه الصلاة والسلام ـ عند دعوته إلى دين الله.

وأكد معاليه أهمية الحكمة، والموعظة الحسنة عند دعوة الناس وإرشادهم قال تعالى: (ادعُ إِلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن), داعياً أن يتقبل الله من الجميع الحج وأن يغفر للجميع وأن يجعل حج الحجاج مبروراً وسعيهم مشكوراً .

بعدها أجاب معاليه على الأسئلة المطروحة من الدعاة وطلبة العلم وعموم الحجاج الحاضرين للقاء.

// انتهى //

21:43ت م

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