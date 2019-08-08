حج / رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام اللبناني : ما تقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن يثلج الصدر ويجعل رؤوسنا مرفوعة



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

أكد رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام اللبناني القاضي الشيخ خلدون عريمط أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج باستضافة المسلمين من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، يعد مبادرة طيبة سعدوا بالإنضمام لهذا البرنامج ضمن الضيوف تجاوز عددهم الالاف من الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق لتأدية فريضة الحج.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف : نشعر بكثير من الفخر والاعتزاز بالمملكة العربية السعودية التي لم نجد منها سوى المحبة والسلام والخير والاحتضان لقضايا المسلمين والعرب ، مؤكدًا على أن المملكة ما دامت بقوة وبخير فجميع العرب والمسلمين بخير وأقوياء لأنها تحتضن قضايانا العربية والإسلامية .

وحذر كل من تسول له نفسه من إثارة الفتن والمشاكل وتسييس الحج ، مشددً على أن الشعارات المزيفة التي تطالب بتسييس الحج لا قيمة لها في بلداننا العربية والإسلامية وستبقى هذه البلاد شامخة بإذن الله وستبقى بقيادتها الرشيدة وشعبها في خدمة حجاج بيت الله بكل تفاني، حاثًا ضيوف الرحمن بالالتزام بالأ نظمة لسلامتهم وعدم رفع الشعارات المزيفة وعدم الانسياق خلف المطالبات الخبيثة.

وأكد الشيخ خلدون عريمط أن المملكة العربية السعودية استطاعت بفضل من الله أن تبرز للعالم الوجه الحضاري للاسلام بما تقوم به من أعمال طيبة وإظهار الوجه الوسطي الحقيقي للإسلام ، كما تصدت للإرهاب الذي لا دين له ولا وطن ، وتعمل ليل نهار لابراز الوجه الحقيقي للإسلام ومحاربة التطرف والغلو وكل ما يشوه صورة الإسلام المعتدل الوسطي ، مجسدة عدالة الإسلام واحترام الآخرين ، ولا تتدخل في شؤونهم كما لا تسمح للاخرين بالتدخل في شؤونها .

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تحمل راية الإسلام وتنشر المحبة والعدل والسلام والخير في المنطقة العربية والإسلامية كما شاهدنا في لبنان رغم ما مرت به من ظروف وتحرص عليها لأن تكون دولة عربية مستقلة.

ولفت النظر إلى أنه منذ وصولهم لم يجدوا سوى المحبة والابتسامة والضيافة والاستقبال بالورود ، وتقديم كل التسهيلات لهم لأداء فريضة الحج بكل يسر.

وعبر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن ، سائلا الله لهما التوفيق والسداد وأن تنعم المملكة وشعبها بالأمن والأمان والازدهار.

// انتهى //

21:37ت م

0355



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأكد رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام اللبناني القاضي الشيخ خلدون عريمط أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج باستضافة المسلمين من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، يعد مبادرة طيبة سعدوا بالإنضمام لهذا البرنامج ضمن الضيوف تجاوز عددهم الالاف من الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق لتأدية فريضة الحج.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن ما تقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن يثلج الصدر ويجعل رؤوسنا مرفوعة لأننا نشعر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان والمنطقة العربية ؛ لكننا نشعر بوجود المملكة العربية السعودية التي تقف بالمرصاد لكل الطامعين الذين يريدون أن يعبثوا بالبلدان العربية وبنفس الوقت تقوم بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتؤمن لهم جميع وسائل الراحة والأمن والاستقرار والاطمئنان لكل الوافدين الذين أتوا لأداء فريضة الحج.وأضاف : نشعر بكثير من الفخر والاعتزاز بالمملكة العربية السعودية التي لم نجد منها سوى المحبة والسلام والخير والاحتضان لقضايا المسلمين والعرب ، مؤكدًا على أن المملكة ما دامت بقوة وبخير فجميع العرب والمسلمين بخير وأقوياء لأنها تحتضن قضايانا العربية والإسلامية .وحذر كل من تسول له نفسه من إثارة الفتن والمشاكل وتسييس الحج ، مشددً على أن الشعارات المزيفة التي تطالب بتسييس الحج لا قيمة لها في بلداننا العربية والإسلامية وستبقى هذه البلاد شامخة بإذن الله وستبقى بقيادتها الرشيدة وشعبها في خدمة حجاج بيت الله بكل تفاني، حاثًا ضيوف الرحمن بالالتزام بالأ نظمة لسلامتهم وعدم رفع الشعارات المزيفة وعدم الانسياق خلف المطالبات الخبيثة.وأكد الشيخ خلدون عريمط أن المملكة العربية السعودية استطاعت بفضل من الله أن تبرز للعالم الوجه الحضاري للاسلام بما تقوم به من أعمال طيبة وإظهار الوجه الوسطي الحقيقي للإسلام ، كما تصدت للإرهاب الذي لا دين له ولا وطن ، وتعمل ليل نهار لابراز الوجه الحقيقي للإسلام ومحاربة التطرف والغلو وكل ما يشوه صورة الإسلام المعتدل الوسطي ، مجسدة عدالة الإسلام واحترام الآخرين ، ولا تتدخل في شؤونهم كما لا تسمح للاخرين بالتدخل في شؤونها .وأوضح أن المملكة العربية السعودية تحمل راية الإسلام وتنشر المحبة والعدل والسلام والخير في المنطقة العربية والإسلامية كما شاهدنا في لبنان رغم ما مرت به من ظروف وتحرص عليها لأن تكون دولة عربية مستقلة.ولفت النظر إلى أنه منذ وصولهم لم يجدوا سوى المحبة والابتسامة والضيافة والاستقبال بالورود ، وتقديم كل التسهيلات لهم لأداء فريضة الحج بكل يسر.وعبر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن ، سائلا الله لهما التوفيق والسداد وأن تنعم المملكة وشعبها بالأمن والأمان والازدهار.// انتهى //21:37ت م0355

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