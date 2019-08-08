حج / أمين العاصمة المقدسة : الأمانة نفذت خمسة مشاريع خلال موسم حج هذا العام بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

أكد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن الأمانة نفذت خمسة مشاريع خلال موسم حج هذا العام 1440هـ بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال لبناء الانفاق وإقامة الجسور وإنشاء تقطاعات للطرق الرئيسية للتخفيف من الازدحام المروري .

وأوضح معالي الأمين خلال لقاء نشرته قناة الإخبارية أن الأمانة تعمل في منظومة مع الأجهزة الحكومية التي سخرت جميع امكانياتها وخبراتها خدمةً لضيوف الرحمن, مشيرًا إلى أن الأمانه لديها العديد من مجالات العمل في مكة المكرمة من أهمها عمليات الطرق والإنارة والانفاق والارصفة وعملية السيول إلى جانب الأعمال التشغيلية كالنظافة والاصحاح البيئي ومراقبة الأسواق .

وحول التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة والمرور أفاد معالي الأمين أن هناك اجتماعات دورية لللجنة المرورية المشتركة لمناقشة تطورات الحركة المرورية في مكة المكرمة ووضع الحلول المناسبة لكي يقوم المرور بدورة في إعداد خطه مرورية لانشاء وتوسيع الطرق, وفي مرحلة التنفيذ تعمل الأمانة على وضع المصدات والسواتر إضافة إلى تغيير بعض المسارات لتوفير الوقت الجهد وإنجاز المشروع بأسرع وقت.

وكشف معالي المهندس القويحص أن الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل عام تجتمع لتقييم موسم الحج وتحديد الايجابيات لتعزيزيها وتحديد السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة لها لتداركها في المواسم المقبلة , لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة هذا العام وفرت أكثر من 23 ألف من الأيدي العاملة مابين مهندس وفني ومراقب وعامل ميداني موزعة على أكثر من 28 مركز خدمة بلدية في المشاعر المقدسة إضافة إلى 11 بلدية موجودة في مكة المكرمة.

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21:35ت م

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