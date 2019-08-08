السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " في محافظة سقطرى



سقطرى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع " كساء فرحتكم فرحتنا - 2" بمحافظة سقطرى.

وشمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 80 أسرة و 210 أطفال من الأيتام والنازحين والأشد احتياجا في مديرية حديبو، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

//انتهى//

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21:31ت م

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