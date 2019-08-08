

مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

يعقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة؛ الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ غداً ، مؤتمراً صحفياً، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك بمقر الوزارة بجوار مسجد الخيف بمشعر منى.

يتحدث فيه معاليه عن برامج وأعمال الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1440 هـ ، كما يتطرق المؤتمر الصحفي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة وكل ما يتصل به.

مما يذكر أن المؤتمر يأتي في إطار حرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج؛ على إطلاع مختلف وسائل الإعلام على الجهود والخدمات التي تبذلها المملكة من خلال مهام وأعمال الوزارة خدمةً لضيوف الرحمن والتيسير عليهم، إلى جانب الجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في برنامج الاستضافة للحج الذي يشهد هذا العام زيادة استثنائية في عدد الضيوف الذين تجاوز عددهم الـ ( 6500 ) حاج وحاجة من مختلف دول العالم.

//انتهى//

21:31ت م

0350





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / معالي وزير الشؤون الإسلامية يعقد غداً مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة بمشعر منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.