

حضرموت 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع " كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " في محافظة حضرموت.

وشمل توزيع الهدايا وكسوة العيد 32 أسرة و 98 طفلا وطفلة من الأيتام والأشد احتياجا في مديرية المكلا، وذلك لإدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

//انتهى//

‏

21:04ت م

0340





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع "كساء فرحتكم فرحتنا - 2 " في محافظة حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.