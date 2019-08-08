افتتاح الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة خلال موسم الحج

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وكالة الأنباء السعوديةالخميس 2019/8/8 09:46 م بتوقيت أبوظبي
المشروع يسهم في تسهيل الحركة المرورية
تفقد المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمين العاصمة المقدسة، الأربعاء، مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، (الدائري الرابع) مع طريق الطائف-السيل في منطقة المعيصم، مروراً بمخطط العسيلة في مكة المكرمة، وصولاً إلى تقاطع طريق المدينة المنورة بطول 15 كيلومتراً وبعرض 100 متر.
وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف، المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط، إنَّ الأمانة أكملت جزءاً كبيراً من طريق (الدائري الرابع) خلال الأشهر الماضية، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية.
ولفت إلى أنَّ الأمانة افتتحت الجزء المتبقي بصورة مؤقتة بمسار واحد فقط خلال موسم الحج على أن يتم استكمال ما تبقى من المشروع بعد الموسم.
وأضاف سقاط أنَّ المشروع يسهم في تسهيل الحركة المرورية ونفرة الحجيج والتفويج من المشاعر المقدسة إلى المدينة المنورة بانسيابية لاسيما خلال أيام التشريق والاتجاه من المحور الشرقي إلى المحور الغربي لمكة المكرمة، إضافةً إلى تسهيل حركة التنقل لسكان أحياء الشرائع والقادمين من الطائف للذهاب للمدينة المنورة دون الدخول إلى المنطقة المركزية.
وطريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) عبارة عن طريق دائري حول مكة المكرمة بطول 65 كيلومتراً وعرض 100 متر ويمر بخط سير يبدأ من طريق السيل إلى العوالي ومنها إلى بطحاء قريش والعكيشية وطريق الليث وأم الكتاد وطريق جدة السريع وطريق جدة القديم (أم الجود).
ويعد الدائري الرابع أحد المشاريع المهمة والحيوية التي تساهم في تخفيف الازدحام بالعاصمة المقدسة وتحقيق الانسيابية المرورية وتسهيل حركة التنقل وربط مناطق وأحياء مكة المكرمة.
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