جولات تفتيشية للتأكد من جودة خدمات الاتصالات في الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال موسم حج هذا العام، والتي تشمل جميع منافذ تقديم خدمات الاتصالات التابعة للشركات المعتمدة لتقديم خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن، بهدف مراقبة وضبط واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم الوقوف عليها.

وأكدت الهيئة أن مراقبيها يعملون من خلال هذه الجولات على التأكد من التزام مقدمي الخدمة بأنظمة الهيئة ومعاييرها، ومدى مطابقة عروضهم الترويجية للوائح المنظمة لهذا الشأن.

وتواصل الهيئة قياساتها الميدانية لجودة خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك بهدف قياس جودة وفعالية أداء شبكات الاتصالات والخدمات المقدمة من الشركات المقدمة للخدمات.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من أخذ هذه القياسات الميدانية الدقيقة والمركزة، هو التحقق من توفر التغطية، ومستوى جودة الشبكات وأدائها العام، إضافةً إلى إجراء المسوحات التفقدية للنطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة؛ الأمر الذي يضمن عدم حدوث تداخلات.

كما يسهم ذلك في تحديد أي مصادر محتملة لهذه التداخلات، وبالتالي الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.