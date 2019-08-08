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2019-08-08 18 #وظيفة بالدفاع المدني للرجال والنساء عبر جدارة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (18) وظيفة إدارية في مدينتي (الرياض، الدمام)، من خلال منظومة التوظيف جدارة، واشترطت المديرية أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف:

* الرياض (للرجال فقط):

1- أخصائي أمن معلومات (المرتبة الثامنة).

2- أخصائي تغذية مساعد (المرتبة السابعة).

3- أخصائي أمن معلومات مساعد (المرتبة السابعة) (وظيفتان).

4- باحث إحصاء مساعد (المرتبة السادسة).

5- مأمور علاقات عامة (المرتبة السادسة).

6- مُترجم لغة إنجليزية (المرتبة السادسة) (وظيفتان).

7- مساعد مخرج برامج (المرتبة السادسة).

8- مهندس كهربائي مساعد (المرتبة السابعة) (وظيفتان).

9- مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة)

10- مهندس معماري مساعد (المرتبة السابعة)

11- مهندس ميكانيكي مساعد (المرتبة السابعة) * الدمام (للرجال فقط):

1- مُراقب مخزون (المرتبة السادسة). * الوظائف النسائية (الرياض فقط):

1- مدير وحدة أمن وسلامة (المرتبة الثامنة – للنساء).

2- مطوّر برامج (المرتبة السابعة – للنساء – وظيفتان). Advertisements الفئات المستهدفة:

1- خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

2- خريجو وخريجات درجة الماجستير. ملاحظة:

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (الرجال) على المراتب السادسة والسابعة (لمعرفة المواعيد القادمة اضغط هنا). التفاصيل:

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اضغط هنا (3) (الوظائف النسائية). موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد (الساعة 9:00 صباحاً) بتاريخ 1440/12/17هـ وينتهي يوم الأربعاء (الساعة 11:00 مساءً) بتاريخ 1440/12/20هـ طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (عبر جدارة): اضغط هنا









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