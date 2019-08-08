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الداخلية المصرية تعلن تحديد هوية منفذي تفجير معهد الأورام

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2019-08-08

الداخلية المصرية تعلن تحديد هوية منفذي تفجير معهد الأورام

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الخميس، أنها تمكنت من تحديد هوية المنفذ والمخططين في تفجير معهد الأورام في القاهرة.

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وقالت صحيفة اليوم السابع، إن وزارة الداخلية ستعلن بعد قليل في بيان عاجل ملابسات حادث الإنفجار الذى وقع أمام معهد الأورام وأودى بحياة قرابة 20 شخصا وأصاب أكثر من 30 آخرين.

 





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