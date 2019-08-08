الشرقية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الدمام

سجّلت ثلاث مدن في المنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس بين مدن المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه تم رصد 46 درجة مئوية في الأحساء، و45 درجة مئوية في كل من الدمام وحفر الباطن.

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وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الرابعة بعد مدن المنطقة الشرقية؛ إذ سجلت فيها 44 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير) ويمتدّ تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض تمتدّ إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة.