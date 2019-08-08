قائمة الأثرياء بالعالم.. المملكة تاسعًا

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

حلَّت المملكة في مقدمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من الأثرياء، حيث جاءت في المركز التاسع بـ 57 مليارديراً على أراضيها.

وحسب التصنيف الذي نشرته مؤسسة “ويلث إكس” العالمية المعنية بمتابعة معلومات ثروات الأفراد على مستوى العالم، فإن الولايات المتحدة تربعت على رأس القائمة، حيث تحوي 705 مليارديرات بين مواطنيها، فيما جاءت الصين في المركز الثاني بعدد 285 مليارديراً.

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وفي المركز الثالث، جاءت ألمانيا بعدد 146 مليارديراً بين مواطنيها، لتحتل بذلك صدارة الدول الأوروبية ، ثم في المركز الرابع جاءت روسيا بـ102 ملياردير، ثم بريطانيا خامسًا بـ91 مليارديراً.

وحسب التصنيف العالمي، جاءت هونج كونج في المركز السابع بقائمة الدول العشرة الأوائل بـ87 مليارديراً، ثم الهند ثامنًا بـ82 مليارديراً بين مواطنيها.

وفي المركز التاسع جاءت المملكة لتكون أكثر دولة عربية تحوي مليارديرات بين مواطنيها، ثم عاشرًا الإمارات العربية المتحدة بـ55 مليارديراً.