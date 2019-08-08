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2019-08-08 الحكومة اليمنية تحمل الانتقالي مسؤولية التصعيد في عدن متابعات الخليج 365 - الرياض دعت الحكومة اليمنية في بيان لها الأحزاب وكافة الفعاليات اليمنية لإدانة دعوات التمرد في عدن. Advertisements وحمّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصعيد المسلح في عدن. وكانت عناصر تابعة للمجلس حاولت إحداث حالة من عدم الاستقرار واشتبكت مع عناصر الأمن الحكومي عقب مقتل عدد من أبناء الجنوب بصاروخ حوثي أثناء عرض عسكري.









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