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الان تتابع الحجاج يعبرون عن فرحتهم بعد نجاح الصحة في تفويجهم للمشاعر المقدسة (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبل منسوبو “الصحة” حجاج بيت الله الحرام الذي تم تفويجهم من مستشفيات المدينة المنورة لمستشفيات مشعر عرفات بمكة المكرمة، بالورد والتهاني بعد وصولهم لمكة المكرمة ليتمكنوا من إتمام حجهم، وسط فرحة عارمة من الحجاج ودموع الفرح يرددون الدعاء ويسطرون الشكر للمملكة العربية السعودية على ما توليهم من اهتمام كبير وبالغ لخدمتهم، عبارات الحمد والشكر والتلبية أمتلأت بها مستشفيات وزارة الصحة فرحا بنجاح التفويج من المدينة المنورة للمشاعر المقدسة.
وكانت وزارة الصحة صباح اليوم فوجت 24 حاجاً من 12 دولة، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ.
يقول أحمد سليمان حاج عراقي يبلغ من العمر 73 عاماً، ضمن الذين تم تفويجهم: “نشكر المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة وكل العاملين هذا العمل الطيب المفرح المساعد، بارك الله فيكم”.
وتضيف الحاجة المصرية زينب عبدالله 70 عاماً وسط دموع الفرح: “الحمد لله الذي أتم علينا، ما وجدناه من المملكة العربية السعودية وأبناء الصحة أثناء تنويمنا ونقلنا لانجده بأي مكان في العالم، كلمات الشكر لا توفيكم حقوقكم”.
وقال الحاج ماكو ماكران صومالي 75 عاماً: “كنت أظن أني لن أتم حجي بعد أن انتظرت سنوات طويلة لأتمكن من الوصول هنا لأداء فريضة الحج، الحمدلله على مامن به علينا، وكلمات الشكر والتقدير لن تفي السعودية ووزارة الصحة”.
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