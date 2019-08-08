الان تتابع الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 1440/12/08 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، نجران.
وشملت التوقعات استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات الطائف، كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.