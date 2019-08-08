شكرا لقرائتكم خبر عن 130 حافلة و50 سيارة لتفويج 6500 من ضيوف خادم الحرمين إلى المشاعر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بدر القثامي (مكه المكرمة) @badr_algtamiأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة, التجهيزات النهائية لتفويج 6500 حاجاً وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المشاعر المقدسة، عبر أسطول كامل من الحافلات الحديثة والسيارات الخاصة، والتي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.
ويبلغ عدد الحافلات التي جهزتها الوزارة 130 حافلة حديثة مزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، و50 سيارة خاصة, و10 سيارات إسعاف مجهزة بكافة الاحتياجات الطبية, إلى جانب تأمين العشرات من الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ خطة التفويج والإرشاد داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
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