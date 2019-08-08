شكرا لقرائتكم خبر عن 24 طالباً من جامعة الإمام عبدالرحمن يشاركون في خدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك جوالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بفرقتين كشفية تضم 24 طالباً من الجامعة في معسكرات الخدمة العامة بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

Advertisements

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري أن الجامعة بتوجيهات ودعم مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش تهيئ للطلاب والطالبات الجو المناسب والملائم لإبراز مهاراتهم ومواهبهم من خلال الأنشطة اللاصفية، وفي مقدمة هذه المشاركات تأتي مشاركة الجوالة في موسم الحج، ليقدم الجوال كافة خبراته العلمية والعملية لخدمة التي بذلت وسخرت عمادة شؤون الطلاب كافة إمكاناتها لصقل مواهب ومهارات الطلاب لخدمة ضيوف الرحمن تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله ؛إذ نعتز جميعاً ونفتخر بخدمة الحجاج كل عام وهي أمانة ومسؤولية لكافة أبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا سائلاً الله جل وعلا أن يكتب سبل نجاح تنظيم حج هذا العام لدولتنا حفظها الله وأن يجعل مشاركة طلابنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يقبل من حجاج بيته حجهم، ويعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ قادتنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يتم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، إنه سميع مجيب.

من جهة أخرى، كشف وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية د. عبدالله النغموش ما يقوم به أعضاء النادي من دور مهم والمساهمة مع زملائهم بإرشاد وخدمة الحجاج حيث يمر هذا المجال بعدة مراحل من أهمها التدريب على مهارات الإرشاد وإصدار الأدلة الإرشادية وإصدار الخرائط الإرشادية وتنفيذ العمليات الإرشادية وتوثيقها.

وأضاف مساعد عميد شؤون الطلاب أ. أحمد الشمري أن الجامعة تقدم الدعم الطلابي للطلاب بما يعود بالنفع لوطننا الغالي وخدمة حجاج بيت الله الحرام والمساعدة في نجاح حج هذا العام بكل يسر وطمأنينة واستقرار وتحقيق التطوع وفق رؤية 2030.