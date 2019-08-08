متحدث الداخلية: اكتمال توافد الحجاج إلى مكة تمهيدا لرحلة المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اكتمال توافد الحجاج إلى مكة المكرمة، تمهيدا لرحلة الحج في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن مهمة الجهات العاملة في المشاعر ستشمل نقل الحجاج من مكة المكرمة وتصعيدهم إلى عرفات ونفرتهم من عرفات بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مزدلفة للمبيت بها، ثم العودة إلى منى مرة أخرى للإقامة بها يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، قبل العودة بعد ذلك لأداء طواف الوداع.

وقال التركي خلال مؤتمر صحفي أمس إن عمليات انتقال الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة تبدأ بعد منتصف الليلة، حيث إن هناك أعدادا من الحجاج تبدأ من اليوم في الوصول إلى المشاعر المقدسة، والعدد الكبير منهم يبدأ في الوصول إلى المشاعر بعد منتصف ليلة الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية في مشعر منى، حيث يقضي نحو 80% منهم يوم التروية في مشعر منى إلى صباح التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات، وهناك 20% منهم ينتقلون مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح التاسع من ذي الحجة، وهناك نسبة منهم تبدأ في صباح ليلة التاسع في التوجه إلى عرفات.

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وأفاد بأن هناك 350 ألف حاج ينقلون بواسطة قطار المشاعر، و750 ألفا إلى 800 ألف حاج ينقلون بواسطة النقل بالرحلات الترددية، وهناك نسبة يختارون المشي من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وبقية الحجاج ينقلون بالأسلوب التقليدي إلى مشعر عرفات، وأيضا في مرحلة النفرة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي إصدار 1.8 مليون تأشيرة الكترونيا بدون مراجعة القنصليات، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في التسهيل على ضيوف الرحمن للوصول إلى الأراضي المقدسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمن الدولة اللواء بسام عطية إن رئاسة أمن الدولة تعمل من خلال 6 قطاعات أمنية و3 حقول تنفيذية متمثلة في الحقل المعلوماتي والعملياتي، ثم حقل القوات العسكرية المسلحة.