النائب العام يحث على التفاني في خدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

حث النائب العام الشيخ سعود المعجب، خلال زيارته التفقدية أمس لإجراءات الحج في مكة المكرمة، الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه صيانة الحماية الجنائية للمصالح المحمية شرعا ونظاما للحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام واعتناء حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي.

واطلع على الخطط التشغيلية لهذه المقرات، وشاهد سرعة سير الإجراءات ودقة إنهاء قضايا الحجاج خلال 60 دقيقة.

وأكد المعجب عظم الأدوار التي تنخرط فيها النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن وفي رعاية الحقوق والمصالح محل الحماية شرعا ونظاما المتعلقة بالحجيـج لأداء حج آمن بكل يسر وطمأنينة وسكينة.