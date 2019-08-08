حجاج لدى مغادرتهم المدينة: جهود المملكة جعلت المناسك رحلة إيمانية ميسرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أجمع عدد من الحجاج لدى مغادرتهم المدينة المنورة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة حج هذا العام على أن جهود المملكة جعلت المناسك رحلة إيمانية ميسرة.

وعبروا عن سعادتهم الغامرة بزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء والشهداء والغمامة والقبلتين، داعين المولى أن يحفظ بلاد الحرمين لما وجدوه من خدمات وترتيبات تمكنهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة.

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وأثنى حجاج من الجزائر على الخدمات المتوفرة لضيوف الرحمن، مرجعين ذلك لتوفيق الله تعالى، ثم لقيادة هذه البلاد في التخطيط المسبق والإعداد المحكم الذي يجسد مدى الحرص الكبير على راحة الحجاج وتكامل التخطيط والإصرار على النجاح في هذا المجال، معربين عن شكرهم وتقديرهم لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي يجده الحجاج والمعتمرون منذ لحظة قدومهم لهذا البلد الكريم.

وأشار كل من إبراهيم شافي ووليد عبدالمنعم من مصر إلى أن حج هذا العام سيكون بحول الله تعالى أكثر سهولة لاكتمال الكثير من المشروعات التي تحرص حكومة المملكة على تنفيذها عاما بعد عام، رافعين أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير أن يفيض على هذه البلاد مزيدا من الرخاء والأمن والأمان.

وعد الحاج حسن علاء الدين من العراق الجهود المكثفة والخدمات الجليلة والعمل المتواصل من أجل راحة الحجاج والمعتمرين والزوار، مما جعل من مناسك الحج والعمرة رحلة إيمانية ميسرة، مؤكدا أن ما يميز هذه الخدمات التطور الملموس الذي يعكس حرص ومتابعة المسؤولين جميعهم في هذه البلاد المباركة.