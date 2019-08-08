اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتمل اليوم وصول 6500 حاج وحاج الى مكة المكرمة قادمين من أكثر من79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون كافة المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة،.

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وأكدت الوزارة تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات وفق توجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بتسخير الجهود كافة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى لتقديم أرقى الخدمات بما يسهم في تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم، من خلال منظومة متكاملة من اللجان العاملة في البرنامج باستقبال الضيوف، والاحتفاء بهم، وتقديم كافة الخدمات لهم، وتسهيل انتقالهم من المطارات حتى وصولهم لمقر السكن في مكة المكرمة، وتفويجهم الى المشاعر المقدسة لاكمال نسكهم بكل يسر وسهوله وطمأنينة .

من جانبهم رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بشؤون ونصرة قضاياهم، كما قدموا شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على توجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن .