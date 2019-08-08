"وافي" تطلق خدمة الفعاليات بالتزامن مع موسمي الطائف والسودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت "وافي" تحديثها الأول على تطبيقها الذي يضم قائمة بكافة الفعاليات والمواسم المقامة في السعودية . ويقدم التطبيق تعريفا بكل ما يخص الفعاليات بشكل شامل إذ يحدد مواعيد الفعاليات والفئات القادرة على الحضور بالاضافة أسعار تذاكر الدخول أو كونها مجانية وصور جميع الفعاليات بالإضافة لمواعيد بدايتها ونهايتها .

ويهتم " وافي" بتغطية جميع مواسم السعودية وتفصيل جميع الفعاليات ويأتي التحديث الأخير متزامناً مع موسمي الطائف والسودة بالإضافة لتغطية فعالية عالم تركواز بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة.

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وتنضم هذه الخيارات الجديدة إلى سلسلة من الخدمات التي يقدمها " وافي" سابقا مستفيدا من قاعدة البيانات الضخمة التي يحظى بها التطبيق .

وتمنح خاصية إبداء الرأي في فرصة للاطلاع على قياس رضا الآخرين بكل شفافية ووضوح والمشاركة في تقييم الخدمات والفعاليات المعروضة في التطبيق.

وتستعد وافي خلال الأشهر المقبلة لإطلاق جملة من التحديثات التي تلبي حاجة المستخدمين.