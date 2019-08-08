السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وكالة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وبعثات المملكة في الخارج تنهي عملية إصدار التأشيرات إلكترونياً لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات لحج 1440هـ



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كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء عملية إصدار التأشيرات إلكترونياً لحجاج بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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