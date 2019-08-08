السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

حددت 8 طرق لوصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لبدء أداء مناسك فريضة الحج، وتوافد الحجاج منذ وقت مبكر من مكة المكرمة إلى مشعر منى عبر الطرق والأنفاق والجسور.

وأوضح مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي لـ «مكة» أن تحركات الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى بدأت من منتصف الليل عبر جميع الطرق والمنافذ، ومنها الدائري الثالث والرابع ودقم الوبر، وسط متابعة حثيثة من الجهات المشاركة في أمن الحج، لافتا إلى أن يوم التروية لهذا العام وافق الجمعة، ويتوقع بقاء بعض الحجاج في مكة المكرمة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام، لينتقلوا بعدها إلى مشعر منى.

وتوقع أن يصل إلى مشعر منى أكثر من ثلثي الحجاج قبل الظهر، مشيرا إلى تكامل الجهود وتضافرها بين الجهات الرسمية لتقديم أرقى الخدمات وتسهيل عمليات وصول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

8 طرق لوصول الحجاج إلى منى لقضاء يوم التروية:

01 الدائري الثالث

02 الدائري الرابع

03 دقم الوبر

04 العزيزية

05 طريق الملك خالد

Advertisements

06 ميدان الروضة

07 شارع الحج

08 الشرائع

6 أعمال للحجاج في يوم التروية:

01 الإحرام بالحج

02 التوجه إلى منى

03 التلبية بالحج

04 صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها بمنى مع قصر الصلاة الرباعية

05 صلاة فجر اليوم التاسع بمنى

06 التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع