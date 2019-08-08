افتتاح موقت لـ «الدائري الرابع» لتسهيل نفرة وتفويج الحجيج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مساء أمس مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، «الدائري الرابع» مع طريق الطائف - السيل بمنطقة المعيصم، مرورا بمخطط العسيلة بمكة المكرمة، وصولا إلى تقاطع طريق المدينة المنورة بطول (15) كلم وبعرض (100) م. وكان في رفقته مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي، ومدير إدارة مرور العاصمة المقدسة، وعدد من قيادات الأمن العام.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط، أن الأمانة أكملت جزءا كبيرا من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه (الدائري الرابع) خلال الأشهر الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وفتحت الأمانة الجزء المتبقي بصورة موقتة بمسار واحد فقط خلال موسم الحج على أن يتم استكمال ما تبقى من المشروع بعد الموسم.

وأشار إلى أن المشروع سوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية ونفرة الحجيج والتفويج من المشاعر المقدسة إلى المدينة بانسيابية، لا سيما خلال أيام التشريق والاتجاه من المحور الشرقي إلى المحور الغربي لمكة، إضافة إلى تسهيل حركة التنقل لسكان أحياء الشرائع والقادمين من الطائف للذهاب للمدينة المنورة دون الدخول إلى المنطقة المركزية، مشيرا إلى الانتهاء من تركيب أبراج الإنارة على مساري الطريق وإنجاز أعمال القطع الصخري بأكثر من (10) ملايين متر مكعب وتمهيد الطبقة الاسفلتية وتثبيت الحواجز الخرسانية على طرفي الطريق.

طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع):

عبارة عن طريق دائري حول مكة

بطول 65 كلم وعرض 100 متر

يساهم في تخفيف الازدحام بالعاصمة المقدسة

تحقيق الانسيابية المرورية

تسهيل حركة التنقل

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ربط مناطق وأحياء مكة المكرمة

خط سير الدائري الرابع:

• طريق السيل

• العوالي

• بطحاء قريش

• العكيشية

• طريق الليث

• أم الكتاد

• طريق جدة السريع

•طريق جدة القديم (أم الجود)