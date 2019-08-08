تفويج ضيوف الرحمن المنومين في المدينة إلى مكة لأداء مناسك الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

انطلقت أمس من المدينة المنورة قافلة وزارة الصحة التي تقل 23 حاجا وحاجة من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك الحج، حيث تضم القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع وجود نحو 120 دكتورا وممرضا ومسعفا، إلى جانب 7 سيارات إسعاف خالية احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة، إضافة إلى كابينة أكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى. كما تم نقل إحدى الحالات عبر الإخلاء الطبي من خلال المهبط الجوي المجهز لدى مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة، سعيا من وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المرضية بشكل سريع من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

من جهتهم عبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم حتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

قافلة وزارة الصحة إلى المشاعر المقدسة:

تقل 23 حاجا وحاجة من مختلف الجنسيات

يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة

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تضم 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة

تواجد نحو 120 دكتورا وممرضا ومسعفا

7 سيارات إسعاف خالية احتياطية

سيارتا إسعاف عناية مركزة

كابينة أكسجين متكاملة

ورشة إسعافات متنقلة

حافلة لنقل مرافقي المرضى