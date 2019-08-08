إنهاء إصدار التأشيرات الكترونيا للحجاج من مختلف الجنسيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إنفاذا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، أنهت وزارة الخارجية ممثلة بوكالة الشؤون القنصلية وبعثات المملكة في الخارج بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون الفنية عملية إصدار التأشيرات الكترونيا لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات لموسم الحج للعام الحالي.

وبلغ عدد تأشيرات الحج التي أصدرتها الخارجية 1.8 مليون تأشيرة عبر جميع بعثات المملكة وبعثات الحج الموقتة في الدول التي لا يوجد للمملكة فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم.

وذكر وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري أن الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وأرسلت بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات للحجاج من مختلف دول العالم، ووصل العدد النهائي للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول 1.821.690حاجا.

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وأضاف أن استخدام التقنيات المتطورة التي تربط ديوان الوزارة بالبعثات الرسمية والموقتة أسهم في الإنجاز السريع وبدقة عالية، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الخارجية جنبا إلى جنب مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيلا لقدومهم لتأدية فريضة الحج.

من جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لرئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.